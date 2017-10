Päev liikluses: vahele jäi seitse napsutanud juhti, neli õnnetust, kokku sai viga viis inimest

Korravalvurid tabasid 25. oktoobril Eesti teedel seitse napsutanud mootorsõidukijuhti. Toimus neli õnnetust, kus sai viga kokku viis inimest. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid polnud.

Lörts ja talvised teeolud on kätte jõudnud. Autoomanik peaks oma sõidud läbi mõtlema ja selle alusel hindama, millal suverehvid välja vahetada. Enne talverehvide allapanemist veenduge, et need on terved ja nende mustri jääksügavus on vähemalt 4 mm.

Liiklusõnnetused

Tallinn

Kell 9.10 toimus õnnetus Tallinnas Õismäe tee 179 juures. 63-aastane mees juhtis auto Volkswagen Caddy otsa jalakäijale, 49-aastasele naisele, kes reguleerimata ülekäigurajal teed ületas.

Juht ei saanud esialgsetel andmetel autot pidama tehnilise rikke tõttu. Jalakäija toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 14.30 toimus õnnetus Tallinnas Mahtra tn 21 juures. Liiklusmärgi 221 (anna teed) nõudeid eiranud 26-aastane naine juhtis auto Škoda Fabia ette peateel liikunud autole BMW Z4, mida juhtis 41-aastane naine.

BMW juht toimetati Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Škoda juhile anti kohapeal esmaabi.

Narva

Kell 12.25 toimus õnnetus Narvas Kreenholmi tn 4 juures. Mitte ettenähtud kohas teed ületanud jalakäija, 14-aastane tüdruk, sai löögi autolt Toyota Land Cruiser, mida juhtis 56-aastane mees. Jalakäija toimetati Narva haiglasse.

Võrumaa

Kell 12.51 toimus õnnetus Võrumaal Sõmerpalu vallas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Raiste-Osula-Varese maantee ristmikul. 22-aastane mees juhtis veoauto Volvo FM7 ette peateel liikunud autole Volkswagen Passat, mida juhtis 55-aastane naine. Naine toimetati Lõuna-Eesti haiglasse kontrolli.