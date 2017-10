Päev liikluses: üks õnnetus, viga sai üks inimene, vahele jäi 18 napsitanud ja kaks narkotunnustega juhti

Korravalvurid tabasid 29. oktoobril Eesti teedel kaks narkotarvitamistunnustega ja 18 napsutanud mootorsõidukijuhti.

Talvised teeolud on kätte jõudnud, sestap soovitab politsei paigaldada sõidukitele talverehvid. Autoomanik peab mõtlema läbi oma sõidud ja selle alusel hindama, millal suverehvid välja vahetada. Enne talverehvide alla panemist tuleb veenduda, et need on terved ja nende mustri jääksügavus on vähemalt 4 mm.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. Liiklusõnnetusi oli üks, mille tagajärjel vajas üks inimene arstiabi.

Liiklusõnnetused

Seni tuvastamata juht sõitis kell 17.13 Tallinnas Männiku tee 104B juures otsa teed ületanud 32-aastasele mehele.

Jalakäija oli esialgsetel andmetel alkoholijoobes ning ületas tänavat mitte ettenähtud kohas. Ta toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Õnnetuses osalenud sõiduk on tuvastamisel, esialgsetel andmetel juhtis seda naine. Politsei palub liiklusõnnetuse pealtnägijatel võtta ühendust infotelefonil 612 3000 või saata e-kiri aadressile: pohja.lmt@politsei.ee.