Päev liikluses: Tallinnas sõideti ülekäigurajal otsa 8-aastasele poisile, Viljandimaal keerati Ferrari katusele

Kella 19.35 ajal toimus liiklusõnnetus Viljandimaal Viljandi vallas Mustivere külas Viljandi-Metsküla maantee 2. kilomeetril, kus 32-aastane mees juhtides sõiduautot Ferrari F 430, ebaõigelt valitud kiiruse tõttu kaldus vastassuunavööndisse ja sealt edasi kraavi, rulludes üle katuse. Juht ja kaasreisija 62-aastane mees toimetati Viljandi haiglasse.

Kell 21.52 toimus liiklusõnnetus Saaremaa vallas Kellamäel Laheküla teel, kus mopeedi juht,15-aatane noormees, kaotas sõiduki üle kontrolli, sõitis teelt välja. Juht ja kaasreisija 13-aastane tüdruk toimetati Kuressaare haiglasse.

Eelmise ööpäeva jooksul tabati ka 30 alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Loe veel

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles, rõhutab politsei. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.