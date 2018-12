Päev liikluses: Tallinnas said jalakäijad autodelt lööke

Eile, 13.12.2018 kell 17.05 teatati liiklusõnnetusest Tallinnas Tähetorni tn 16 juures, kus sõiduteed ületanud 65-aastane mees sai löögi sõiduautolt Renault Megane, mida juhtis 49-aastane mees. Jalakäija toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kell 17.54 toimus aga liiklusõnnetus Tallinnaas Paldiski mnt 225A juures, kus esialgsetel andmetel väljaspool reguleerimata ülekäigurada sõiduteed ületanud alkoholijoobes 41-aastane mees sai löögi sõiduautolt Opel Vectra, mida juhtis 33-aastane naine. Jalakäija toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Eelmise ööpäeva jooksul tabati ka üks narko- ja 12 alkoholi tarvitamistunnustega mootorsõiduki juhti.

Politsei tuletab ka meelde, et detsembrist on talverehvid kohustuslikud. Kuid talverehvid ükski ei aita talvistel teedel püsida. Lisaks tuleb hoida pikivahet ja sõita kiirusel, mis on teeoludele vastavad.

Maanteeameti sõnul oli täna varahommikul teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel kuivad või soolaniisked.

Ilmaprognoosi kohaselt on hommikul pilves ilm. Kohati sajab vähest lund, saju tõenäosus suurem põhjarannikul. Õhutemperatuur jääb valdavalt miinuspoolele.

Teedel püsib libeduseoht!