Päev liikluses: tabati 10 joobes juhti, kaks inimest sai vigastada

Möödunud ööpäeva jooksul tabati roolist 10 alkoholi tarvitanud juhti. Samuti toimus kaks vigastatutega lõppenud liiklusõnnetust.

Kella 15.20 paiku toimus liiklusõnnetus Tartumaal Kammeri külas Pangodi-Vissi maantee 7. kilomeetril, kus sõiduautot, Honda Accord, juhtinud 64-aastane mees sõitis ebaõigelt valitud sõidukiiruse tõttu vasakkurvis teelt välja kraavi. Juht vigastada ei saanud. Sõidukis kaasreisijana viibinud 65-aastane naine toimetati Tartu Ülikooli kliinikumi kontrolli.

Kella 00.00 ajal toimus liiklusõnnetuses Viljandi maakonnas Tääksi külas Mudiste-Tääksi tee 2,5 kilomeetril, kus kaubikut, Volkswagen Transporter, juhtinud alkoholijoobe tunnustega 50-aastane mees sõitis teelt välja kuusehekki. Autojuht ei kasutanud turvavööd ja sai vigastada ning toimetati kiirabiga Viljandi haiglasse.

Lääne prefektuuri tööpiirkonnast ärandati punast värvi sõiduauto Opel Omega, mille registreerismisnumber on 723TDF.

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskus teatab, et varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel kuivad või soolaniisked.

Ilmaprognoosi kohaselt on hommikul pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Päeval sajab üksikutes kohtades vähest lund, suurem on sajuvõimalus rannikul ja Ida-Eestis. Õhutemperatuur päeval tublisti tõuseb, kuid jääb miinuspoolele.

Maanteeamet meenutab sõidukijuhtidele, et ohutum ja stressivabam liiklus saab alguse iga inimese enda liikluskäitumisest: meie omavahelisest suhtlemisest, üksteise märkamisest ja arvestamisest liikluses.