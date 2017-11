Päev liikluses: õnnetusi polnud, vahele jäi kolm napsutanud juhti

Korravalvurid tabasid Eesti teedel 31. oktoobril kolm napsutanud mootorsõidukijuhti. Õnnetuste või ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Lörts ja talvised teeolud on kätte jõudnud, sestap soovitab politsei paigaldada sõidukitele talverehvid. Autoomanik peab mõtlema läbi oma igapäevased või –nädalased sõidud ning selle järgi hindama, mil suverehvid välja vahetada.

Enne talverehvide alla panemist tuleb veenduda, et need on terved ja nende mustri jääksügavus on vähemalt 4 mm.