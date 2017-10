Päev liikluses: neli õnnetust, kuus kannatanut, vahele jäi kuus napsitanud ja üks narkotunnustega juht

Korravalvurid tabasid 26. oktoobril Eesti teedel ühe narko- ja kuus alkoholi tarvitamistunnustega mootorsõidukijuhti.

Toimus neli õnnetust, nende tulemusel vajas arstiabi kuus inimest. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Lörts ja talvised teeolud on kätte jõudnud, sestap tasuks paigaldada sõidukitele talverehvid. Autoomanik peab mõtlema läbi oma igapäevased või –nädalased sõidud ning selle alusel hindama, millal suverehvid välja vahetada.

Enne talverehvide allapanemist veenduge, et need on terved ja mustri jääksügavus on vähemalt 4 mm.

Liiklusõnnetused

Kell 7.20 toimus õnnetus Tallinnas Vabaduse puiestee ja Tähe tänava ristmikul. 28-aastane mees juhtis auto Audi A4 ette peateel liikunud autole Toyota Avensis, mida juhtis 30-aastane mees. Audi juht toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 8.03 teatati õnnetusest Harjumaal Kernu vallas Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 43. kilomeetril. Haagisega veoautot Scania juhtinud 34-aastane mees kaotas sõiduki üle kontrolli ja sõitis paremale teelt välja vastu puud. Juht toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kell 9.42 toimus õnnetus Ida-Virumaal Kohtla vallas Tallinna-Narva maantee 151. kilomeetril. 26-aastase naise juhitud auto Volkswagen Passat kaldus vastassuunavööndisse ning põrkas kokku vastu liikunud autoga Audi A6, mida juhtis 38-aastane mees. Mõlemad juhid toimetati Ida-Viru Keskhaiglasse.

Kell 10.45 toimus õnnetus Põltsamaal Viljandi maantee ja Pika tänava ristmikul. 35-aastane naine juhtis auto Toyota RAV4 ette peateel liikunud veoautole Scania, mida juhtis 65-aastane mees. Toyota juht ja selles kaasreisijana viibinud 7-aastane tüdruk toimetati Tartu Ülikooli Kliinikumi kontrolli.