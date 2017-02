Päev liikluses: kurvis teelt välja sõitnud autos sai viga juht ja kaasreisija, Tallinnas sai kaks jalakäijat autolt löögi

Möödundu ööpäeval toimus kuus liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Samuti tabas politsei 8 alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti.

Eile kell 5.51 toimus liiklusõnnetus Ida-Virumaal Illuka vallas Jõhvi-Vasknarva maantee 13. kilomeetril, kus 79-aastane mees sõitis sõiduautoga Renault Thalia teelt välja maanteekraavi. Sõidukis kaasreisijana viibinud 82-aastane mees toimetati Ida-Viru Keskhaiglasse kontrolli.

Kella 7.30 ajal toimus liiklusõnnetus Lääne-Virumaal Vinni vallas Rakvere-Rannapungerja maantee 33. kilomeetril, kus 65-aastane mees sõitis sõiduautoga Toyota Hilux libedal teel paremkurvis teelt välja vasakule kraavi vastu puud. Juht ja kaasreisija, 47-aastane mees, toimetati Rakvere Haiglasse.

Kell 9.38 toimus liiklusõnnetus Tallinnas Tartu mnt ja Peterburi tee ristmikul (Järvevana teelt mahasõidul), kus 41-aastane mees sõitis kaubikuga Peugeot Boxer parempööret sooritades tagant otsa ees peatunud sõiduautole Opel Astra, mida juhtis 55-aastane naine. Opeli juht toimetati Ida-Tallinna Keskhaiglasse kontrolli.

Kell 9.40 toimus liiklusõnnetus Tallinnas Peterburi teel Lagedi tee bussipeatuse juures, kus 42-aastane mees sõitis kaubikuga Ford Transit otsa reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud jalakäijale, 82-aastasele naisele. Jalakäija toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 18.10 toimus liiklusõnnetus Tallinnas Kopli 25a vastas, kus sõiduautot Mazda 626 juhtinud 38-aastane mees sõitis vastassuunavööndisse ja põrkas seal kokku 33-aastase naise juhitud sõiduautoga Honda CR-V. Honda juht toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 20.35 paiku toimus liiklusõnnetus Tallinnas Sõle tn 84 juures, kus esialgsetel andmetel mööda Sõle tänavat Kopli tänava poolt Kolde pst suunas liikunud tundmatu sõiduk põrkas kokku sõiduteed selleks mitte ettenähtud kohas ületanud jalakäijaga, 63-aastase naisega. Peale kokkupõrget autojuht väljus autost ja küsis, kas jalakäijaga on kõik korras, jalakäija oli vastanud et on. Peale seda tundmatu sõiduk lahkus sündmuskohalt mööda Sõle tn-t Kolde pst suunas ja jalakäija kutsus endale ise kiirabi.

Jalakäija toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Politsei palub autojuhil pöörduda esimesel võimalusel politseisse ning politsei palub õnnetuse pealtnägijatel helistada politsei kliendiinfo telefonil 612 3000 või saata e-kiri aadressile pohja.lmt@politsei.ee