Päev liikluses: kolm õnntust Harju- ja üks Saaremaal, kaheksa vigastatut, vahele jäi kaks narko- ja kaheksa napsulembest juhti

Korravalvurid tabasid 1. novembril Eesti teedel kaks narko- ja kaheksa alkoholi tarvitamise tunnustega mootorsõidukijuhti.

Liiklusõnnetusi oli neli, neist kolm Harju maakonnas ja üks Saaremaal, kokku sai vigastada kaheksa inimest.

Laekus teateid kahe sõiduki ärandamise kohta, leitud sõidukite kohta teateid polnud.

ekraanitõmmis

Politsei soovitab lörtsi ja talviste teeolude tõttu talverehvid autole alla panna. Enne tasub veenduda, et need on terved ja mustri jääksügavus on vähemalt 4 mm.

Liiklusõnnetused

Harjumaa

Kell 7.21 toimus õnnetus Jõelähtme vallas Tallinn-Narva maantee 11. kilomeetril. 44-aastane naine juhtis sõiduauto Volkswagen Caddy tagant otsa ees pidurdunud kaubikule Renault Trafic, mida juhtis 42-aastane mees. Renault' juht toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 8.10 toimus õnnetus Lääne-Harju vallas Keila-Haapsalu maantee 9. kilomeetril. 56-aastane mees kaotas kontrolli sõiduauto Toyota Avensis üle ja see paiskus otsa vastassuunas liikunud sõiduautole Volkswagen Golf, mida juhtis 49-aastane naine.

Toyota paiskus kokkupõrke tagajärjel otsa selle taga liikunud sõiduautole Honda CR-V, mida juhtis 29-aastane mees. Toyota ja Volkswageni juhid toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 10.42 toimus õnnetus Saue vallas Alliku-Laagri-Hüüru tee kolmandal kilomeetril. Sõiduautot Citroen C3 juhtinud 71-aastane naine kaotas selle üle kontrolli ja sõitis vasakule teelt välja kraavi. Ta toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Saaremaa

Kell 19.09 toimus õnnetus Muhu vallas Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 71. kilomeetril. 60-aastase mehe juhitud ratastraktori Valtra haakeseadmel läks lägalaoturi joatoru rikke tõttu lukust lahti, mis liikus vastu vastassuunast lähenenud bussi Scania Irizar esiklaasi.

Buss sõitis kokkupõrke tagajärjel kraavi. Seda juhtinud 59-aastane mees toimetati Kuressaare haiglasse. Reisijatest said vigastusi 49-aastane naine, 31-aastane naine ja 28-aastane naine, kes peale kontrolli jätkasid teekonda.