Päev liikluses: kolm õnnetust, kannatada sai neli inimest

Korravalvurid tabasid 4. novembril Eesti teedel kaheksa napsutanud juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid polnud.

Toimus kolm liiklusõnnetust, kus sai kokku viga neli inimest.

Politsei meenutab, et talverehvid on kohustuslikud kuni 1. märtsini ja jalakäijad võiksid külge riputada vähemalt ühe helkuri, et pimedal ja sombusel ajal paremini nähtaval püsida.

Liiklusõnnetused

Kell 6.40 toimus õnnetus Harjumaal Saku alevikus Tallinna mnt 12 juures. Sõiduautot Peugeot 2008 juhtinud 46-aastane naine sõitis kõrvalteelt ette peateel liikunud 58-aastase mehe juhitud veoautole Volvo FM7. Naine viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 16.27 toimus õnnetus Tallinnas Sõle 50a juures Ehte bussipeatuses. Sõiduautot Audi A6 juhtinud 52-aastane mees sõitis otsa esialgsetel andmetel reguleerimata ülekäigurada ületanud 18-aastasele neiule, kellel puudus helkur. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel. Jalakäija viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 16.10 toimus õnnetus Harjumaal Jõelähtme vallas Iru külas Tallinn-Narva mnt 11. kilomeetril.

Sõiduautot Toyota Avensis juhtinud 56-aastane mees sõitis mööda Tallinn-Narva maanteed parempoolses sõidureas Narva poole, ning sõitis algsetel andmetel tehnilise rikke tõttu tagant otsa peatunud sõidukile Citroen C3, mida juhtis 63-aastane mees. Mõlemad juhid viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse tervisekontrolli.

Politsei palub pealtnägijatel helistada politsei kliendiinfo telefonil 612 3000 või saata e-kiri aadressile pohja.lmt@politsei.ee.