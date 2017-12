Päev liikluses: keegi viga ei saanud, aga tabati 13 napsitanud juhti

Korravalvurid tabasid 10. detsembril teedel 13 napsitanud juhti. Kannatanutega liiklusõnnetuste kohta teateid polnud.

Ärandati hall üheteljeline haagis paadiveoks, registrinumber 771YJN, mark RESPO 600V451T160, väljalaskeaasta 2015.

Politsei meenutab juhtidele, et talverehvide kasutamine on kohustuslik kuni 1. märtsini, ja jalakäijatele, et pimedal ja sombusel ajal tasub vähemalt üht helkurit kanda, et teel paremini märgatav olla.