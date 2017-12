Päev liikluses: kannatada sai 12 inimest, sealhulgas neli last

Korravalvurid tabasid 12. detsembril teedel ühe narko- ja üheksa alkoholi tarvitamise tunnustega juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid polnud.

Aset leidis üheksa õnnetust, kus sai kannatada kokku 12 inimest, teiste hulgas neli last.

Politsei tuletab meelde, et talverehvide kasutamine on kohustuslik kuni 1. märtsini ning jalakäija kannaks vähemalt üht helkurit, sest see teeb teda pimedal ja sombusel ajal teel nähtavamaks.

Liiklusõnnetused

Kell 6.05 toimus õnnetus Tallinnas J. Smuuli ja Peterburi tee ristmikul. Veoautot Volvo FH juhtinud 54-aastane mees ei andnud teed peateel liikunud 32-aastase mehe juhitud sõiduautole Ford Focus Turnier. Viimane viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Kell 7.34 toimus õnnetus Harjumaal Jõelähtme vallas Ruu külas Jõelähtme-Kemba maantee 9. kilomeetril. Sõiduautot Land Rover juhtinud 38-aastane mees kaotas esialgsetel andmetel auto üle kontrolli ning sõitis teelt välja. Juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 8.10 toimus õnnetus Pärnus Lõuna ja Vee tänava ristmikul. 43-aastane mees juhtis sõiduauto Audi A6 otsa peateel liikunud sõiduautole Seat Cordoba, mida juhtis 33-aastane naine. Seatis viibinud üheaastane tüdruk viidi Pärnu haiglasse kontrolli. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kell 8.12 toimus õnnetus Harjumaal Harku vallas Tiskre külas Liiva teel. Sõiduautot Ford Fiesta juhtinud 37-aastane naine kaotas esialgsetel andmetel kaotas sõiduki üle kontrolli ja sõitis teelt kraavi. Autojuht viidi sündmuskohalt Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Sõidukis viibinud tüdrukud (kümne-, kahe- ja üheaastane) viidi Tallinna lastehaiglasse kontrolli.

Kell 12.27 toimus õnnetus Harjumaal Lääne-Harju vallas Keila-Haapsalu maantee 8. kilomeetril. Veoautot Scania juhtinud 53-aastane mees sõitis kurvis teelt välja ning sõiduk paiskus küljele. Autojuht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse kontrolli.

Kell 15.25 toimus õnnetus Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas Kangru külas Tallinn-Pärnu-Ikla mnt 108. kilomeetril. Sõiduautoga VW Caddy eesolevast veoautost möödasõitu alustanud 31-aastane mees nägi veoki ees sõiduautot VW Polo Variant, mida juhtinud 74-aastane mees andis vasakpöörde märguande.

Õnnetuse vältimiseks VW Caddy juht pidurdas ning tema masniale sõitis sõiduautoga Ford Transit Connect tagant otsa talle möödasõidule järgnenud 37-aastane mees. Kokkupõrke tagajärjel toimus õnnetus kahe Volkswageni ja Fordi vahel. VW Polo juht viidi Pärnu haiglasse kontrolli.

Kell 15.57 teatati õnnetusest Tallinnas Rahumäe tee 4a juures. 40-aastane mees juhtis sõiduauto Mitsubishi Carisma otsa ülekäigurajal teed ületanud 75- ja 76- aastasele naisele, kes viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Jalakäijate ülekäigurada oli tähistatud ajutiste märkidega, mis paigaldati teetööde tõttu.

Kell 17.38 toimus õnnetus Tartus Ravila ja Ilmatsalu tänava ristmikul. Sõiduautot Saab juhtinud 22-aastane mees ei andnud teed sõiduautole Volvo, mida juhtis 41-aastane mees. Volvo juht sai vigastada ja viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi kontrolli.

Kell 18.32 toimus õnnetus Tallinnas Sõle tn 54 juures. 20-aastane mees juhtis sõiduauto Volkswagen Passat Variant otsa reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud 45-aastasele naisele, kes viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.