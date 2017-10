Päev liikluses: kaks õnnetust, vahele jäi 10 napsutanud juhti

Korravalvurid tabasid 24. oktoobril Eesti teedel 10 napsutanud mootorsõidukijuhti.

Ärandatud sõidukite kohta teateid polnud, samas leiti üks kadunud auto:

Pime aeg on käes ja politsei soovitab autojuhtidel tuled ja kojamehed üle vaadata. Ka tuleks hakata mõtlema rehvivahetusele. Kergliiklejad peavad üles otsima helkurid ning need enda külge riputama. Pimedas liikujatel on soovitatav kasutada valgusallikat, mis aitab neid õigeaegselt märgata.

Liiklusõnnetused

Kell 14.28 toimus õnnetus Viljandimaal Viljandi vallas Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia maantee 44. kilomeetril.

36-aastane mees sõitis kaubikuga Volkswagen Multivan tagant otsa vasakpööret sooritanud sõiduautole Alfa Romeo 156, mida juhtis 41-aastane naine. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Volkswagen teelt välja. Alfa Romeo juht toimetati Viljandi haiglasse kontrolli.

Kell 19.15 toimus õnnetus Keilas Luha tänaval, kus alkoholijoobes 57-aastane mees tagurdas sõiduautoga BMW 520 vastu trepikoja varikatuse metallposti. Juht toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.