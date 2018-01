Päästjatele tuttav: Ülemiste Citys põlenud tööstushoonesse on tulnud väljakutseid ka varem

Neljapäevane põleng Ülemiste Citys sai alguse tootmisprotsessi käigus põlema süttinud tsirkooniumi separaatorist. Õhus oli mürgiseid kemikaale, kuid radioaktiivseid ühendeid siiski mitte.

"Seoses ilmastiku järsu muutusega läksid lokaalselt põlema tsirkooniumi laastud," öeldi firmast Delfile. "Töötame pidevalt tehnoloogia arendamisega, kuid kahjuks kõike ei ole võimalik kõike ette näha".

Põlengu järgselt vaatasid meedikud üle 16 päästjat, kes kustutustöid tegid ning kaheksa objekti töötajat vaadati kiirabi poolt sündmuskohal üle (ühes MAST Europe vahetuses töötab 12 inimest). Nendest üks, päästja, viidi tervisekontrolliks ka haiglasse. "Juhuslikud möödujad või naabermajade inimesed kiirabi ei vajanud," lisas Indrek Hirs.

Radioaktiivset ainet Hirsi kinnitusel õhus ei olnud. "Päästjate riided pandi pärast päästetööd kottidesse. Loomulikult eraldus seal põlevate tsirkooniumi tünnide vahel aineid, mis vajasid varustuse pealt korralikku maha pesemist. Radioaktiivseid aineid õhus ei olnud".

Eilne tööstushoone põleng sai esialgsetel andmetel alguse tootmisprotsessi käigus põlema süttinud tsirkooniumi separaatorist.

Põlengu ajal soovitati lähedal asuvate asutuste töötajatel hoonest mitte väljuda, infot jagas asutustele Technopolis Ülemiste. Läheduses asuvas SA Innoves keerati ajutiselt kinni ka välisõhu juurdepääs. "Informeerisime oma töötajaid siselisti kaudu. Töötajad olid rahulikud ning mingeid täiendavaid muresid ei tekkinud," ütles Innove kommunikatsiooni peaspetsialist Mari Annus.

Väljakutseid ka varem

Firma MAST Europe territooriumile on aga tulnud väljakutseid ka varem, näiteks eelmise aasta detsembrikuus voolas ahjust välja sulametall. Päästeameti pressiesindaja sõnul toona põlengut töökojas ei tekkinud ning sündmusele reageerinud päästjad jahutasid metalli, kirjutas Delfi toona.

"Tegelikult on Valukoja 12 viimase aasta jooksul olnud kaks reaalset sündmust, eilne ning see sulametalli oma, mis lingis. Ülejäänud ei ole sündmused, tegemist on olnud tööstusliku tootmisprotsessiga, mille käigus eritub auru ja mis tundub möödasõitjatele kui tulekahju suits," selgitas põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs.

"Need kaks juhtumit on erineva iselomuga ning olid ettenägematud olukorrad. 21.12 voolas ahjust välja metall," öeldi firmast selgituseks.

Eile kirjutas ka ERR, et Valukoja 12 asuv tööstushoone on sealt aeg-ajalt tõusva suitsu või auru tõttu päästjatele tuttav koht. "Inimesed päris tihti helistavad häirekeskusesse ja viitavad sellele, et sellel objektil juskui oleks tulekahju, aga enamikul juhtudest, kui päästjad siia kohale jõuavad, veenduvad nad asjaolus, et tegemist on ühe töötlusprotsessi osaga, mis visuaalis ümbruskaudsetele jätab mulje, et tegemist on tulekahjuga," selgitas Sirp. Kokku on olnud 12 väljakutset, millest vaid ühel juhul oli varasemalt päästjate abi ka reaalselt vaja.

Ülemiste City tööstushoone põleng Foto: Rauno Volmar

Neljapäeva hommikul kell 9 teatati häirekeskusele tulekahjust Valukoja tänaval. Päästjate saabudes põlesid kolmekorruselise tööstushoone esimesel korrusel peenestatud kujul ladustatud tsirkoonium ja titaan. Tuli levis ka kõrvalruumidesse ja teisele korrusele.

Põlengu tõttu levis piirkonnas palju suitsu. Kuna polnud täpselt teada, kui ohtlik see on, andsime meedia vahendusel soovituse piirkonda vältida ning hoida kinni majade uksed ja aknad. Sündmuskohal oli suletud kustutustööde tõttu ka liiklus. Teadaolevalt ümbruskonnas keegi suitsust tingitud halva enesetunde üle ei kurtnud, siiski vaatas kiirabi praeguste andmete järgi sündmuskohal üle 24 inimest – objekti töötajad ja päästjad. 1 päästja viidi tervisekontrolliks haiglasse, ülejäänud inimesed hospitaliseerimist ei vajanud.

Keskkonnainspektsioon ja Päästeameti Erikeemiatalitus teostasid kohapeal pidevalt kontrollmõõtmisi ja võtsid õhu- ning veeproove, otsest ohtu keskkonnale tegelikult ei olnud.

Kustutustöödel osalesid Kesklinna, Lasnamäe, Lilleküla, Assaku, Pirita, Nõmme, Keila ning Kose päästjad ja tehnika, samuti Hüüru vabatahtlikud päästjad ning tehnika. Loomulikult olid sündmuskohal ka politsei ja kiirabi – tööd jätkus kõigile.

Tulekahju kustutati peamiselt vahuainega, kogu sündmus oli päästjate jaoks läbi alles kell 18.25.