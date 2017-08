Päästjatel oli nädalavahetusel tööd tuulekahjude kõrvaldamisega

Ida ja Põhja päästekeskuse päästjad kustutasid nädalavahetusel mitu väiksemat põlengut, tegid teavitustööd ja kõrvaldasid tugevast tuulest tingitud kahju.

Reedel kell 13.22 said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna Estonia puiesteele, kus korterelamu korteris töötas sutsuandur ning oli tunda suitsu lõhna. Sündmuskohale saabudes selgus, et korteris on suits. Keegi uksekellale ei vastanud ning päästjad tegid ukse lahti. Päästjad sisenesid korterisse ning selgus, et seal oli toit unustatud pliidile, kuid inimesi korteris polnud. Päästjad kustutasid põlengu ning tuulutasid korteris ruumid ja trepikoja suitsust. Päästjad selgitasid omanikele, et ei tohi korterist ära minnes toitu pliidile jätta.

Kell 15.40 teatati häirekeskusele, et Narva linnas Uusküla tänaval endise lasteaia territooriumil põleb vana diivan. Päästjad kustutasid põlengu kell 16.50.

Kell 18.24 käisid päästjad kustutamas Narva linnas Pähklimäe tänaval põlevat prügikonteinerit.

20.13 teatati, et Haaberstis Paldiski maanteel põleb pargitud sõiduauto. Päästjad kustutasid masina.

Kell 23.39 said päästjad väljakutse Ragavere valda Uljaste külla, kus puu kukkus sõiduteele. Päästjad eemaldasid puu teelt.

Laupäeval kell 8.36 teatati häirekeskusele, et Narva linnas Kreenholmi tänaval kortermaja korteris töötab suitsuandur ning trepikoda on suitsu täis. Sündmuskohale saabudes avastasid päästjad, et korteris põleb diivan. Korteris kedagi ei olnud. Päästjad kustutasid põlengu.

Kell 16.08 said päästjad väljakutse Haljala valda Essu külla, kus mõisa hoone juures pargis põles lahtise leegiga kukkunud puu. Põleng likvideeriti kell 16.31.

Kell 16.26 teatati häirekeskusele, et Rakvere linnas Turu platsil asuvas korterelamu korteris inimesed grillivad rõdul. Päästjad tegid selgitustööd.

Kell 16.59 said päästjad väljakutse Kohtla-Järve linna Altserva tänavale, kus väikese telliskivist putka kõrval põles ladustatud tõrv ja praht. Põleng kustutati kell 17.18.

Kell 19.07 teatati, et Viimsi vallas Leppneeme külas on põleng saunahoones. Päästjate saabudes olid elanikud selle kustutanud, päästjad leidsid viimased tulekolded ja kustutasid ka need kell 20.

Kell 23.29 käisid päästjad kustutamas Narva-Jõesuu linnas Karja tänaval põlevat prügikasti.

Pühapäeval kell 5.15 teatati, et Pirital Mähe teel põleb kasutuseta kahekorruselise hoone välisukse juures praht. Päästjad kustutasid umbes 10 ruutmeetri suuruse põlengu kella 5.54ks.

Kell 11.17 teatati, et Põhja-Tallinnas Timuti tänaval tuleb kortermaja ühest korterist suitsu. Asja uurima sõitnud päästjad avastasid, et korteri köögis kõrbeb toit. Päästjad likvideerisid selle probleemi ja tuulutasid ruumid, kiirabi viis tervisekontrolliks haiglasse korteris olnud naise.

Möödunud nädalavahetuse esimesel poolel oli küllaltki tugev tuul. Päästjad käisid Tallinnas ja mujal Harjumaal 5 korral tugevast tuulest põhjustatud väljakutsetel. Midagi tõsist polnud, peamiselt eemaldati teedelt murdunud puid ja oksi.