Päästjate tihe nädalavahetus: päästa tuli tiiki kukkunud veis ning aidata välja inimesi kraavi sõitnud liinibussist

Mõne tunni pärast sai häirekeskus teate tulekahjust Laagri alevikus Vanasilla tänaval. Päästjad tuvastasid saabudes tahmapõlengu korstnas. Tulekahju likvideeriti ning elanikele tehti selgitustööd. Ohtlikke tahmapõlenguid aitab ära hoida ainult kütteseadmete õigeaegne ja järjepidev puhastamine.

Lääne päästekeskus läks reede õhtul appi kraavist välja tõmbama kraavi vajunud liinibussi. Päästjad kaevasid bussiukse lahti ning üks reisijaks olnud inimene pääses välja. Järva-Jaani vabatahtlike ja kohaliku traktori abil saadi ka buss kraavist kätte.

Läänes aidati ka Liivi-Puitla külas eemaldada teelt murdunud ning osaliselt tee sulgenud puudd

Lõuna päästekeskus sai tegutseda ohtralt: Reede õhtul teatati, et Räpina vallas Meeksi külas põleb saun, mille lähedal elumaja ja kõrvalhooned. Omanik ajas enne päästjate saabumist auto süttimisohus garaažist välja. Saun põles päästjate saabudes lahtise leegiga. Tule levik piirati kella 22.44-ks. Teised hooned ei süttinud. Päästjad kustutasid tulekahju lõplikult kella 00.07-ks. Sauna katus hävis, seinad ja vahelegi sai suuri veekahjustusi. Päästetöö juhi esialgsel hinnangul oli tulekahju tekkepõhjus seotud kütteseadme ohutusnõuetele mittevastava ehituse ja üle kütmisega.

Tartumaal teatati, et reede ennelõunal on Kambja vallas Sulu külas kukkus veis tiigi jääauku. Auk oli jässe raiutud loomade jootmiskohaks. Päästjad koos pererahvaga said tõstukiga traktori abil looma kätte. 8-kuune veis transporditi päästelaua abil garaaži sooja. Elumärke ilmutav loom pandi põhu peale ja kaeti tekkidega.

Pühapäeval tuli väljakutse Eedeni keskusesse, kus oli kaubanduskeskuse spordibaari köögis süttinud fritüür. Päästjate saabumise ajaks olid töötajad põlengu kustutanud ja üle jäi edasises tuleohutuses veenduda. Baar ei olnud veel avatud ja külastajaid seal polnud.

Valgamaal juhtus reede päeval õnnetus. Teatati, et Valga vallas Tõlliste külas kukkus puu 66-aastase mehe peale. Päästjad aitasid mehe kanderaamiga metsast välja kiirabiauto juurde tuua. Päästjad tõid ära ka mehe tööriistad, mis anti üle tema paarimehele.

Liinibussiga juhtus õnnetus ka Viljandimaal, kus Mulgi vallas Morna külas sõitis sügavasse kraavi liinibuss. Reisijad viga ei saanud. Päästjad aitasid inimesed redeli abil katuseluugi kaudu bussist välja. 15 inimest toimetati politseipatrulli ja kaks Karksi-Nuia vabatahtlike autoga Karksi-Nuiasse. Buss tõsteti treileri abil kella 16.12 ajal teele tagasi.

Laupäeva õhtul plakvatas Võru vallas Tri külas asuvas puhkemajas 45-aastasel mehel käest äraviskamise hetkel ilutulestikupakett. Raskelt viga saanud kannatanu toimetati Tartu Ülikooli Kliinikumi. Esialgsetel andmetel oli ilutulestiku käes süüdanud mees alkoholijoobes.