Päästjad käisid Tapal sisseajavat ahju kustutamas

Kellassepp pani ahju küdema ja läks ise minema, mispeale alumise korruse naaber oli sunnitud kutsuma päästjad, kes lõhkusid ahjuni pääsemiseks maha kaks ust.

Laupäeval, 17. juunil kell 10.01 teatati häirekeskusele, et Tapa linnas Pikal tänaval on tulekahju. Sündmuskohale saabudes selgus, et esimesel korrusel asuva kaupluse rentnik oli hommikul saabunud poodi avama, avastas siis, et tema poe ruumid on suitsu täis ning helistas 112.

Tal oli info, et ülemisel korrusel ruume rentiv kellasepp oli hommikul ahju küdema pannud ning ise lahkunud.

Päästetööde käigus lõhkusid päästjad lukustatud välisukse, kust pääses teisele korrusele ning sealse ukse kellasseppa ruumidesse, kus asus suitsu allikas - ahi ning lõõr. Päästjate sõnul tuli suitsu nii ahjust kui ka arvatavasti katkisest lõõrist. Päästjad kustutasid ahjus oleva põlemise kella 11.15-ks. Ruumides ei olnud suitsuandurit ega tulekahjusignalisatsiooni.