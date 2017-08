Päästjad käisid abis puurist põgenenud lindudel ja uitama läinud maol

Nädalavahetusel teatati päästekeskusele kolmest eksootilise maiguga loomaloost.

Reedel kell 20.56 teatati, et Lasnamäel Kärberi tänaval on kortermaja ühes korteris pererahva jaoks tundmatu papagoi. Lind suutis lisaks kooskõlastamata külastusvisiidile veel sektsioonkapi taha kinni jääda. Päästjad aitasid ta sealt välja, kahjuks ei osanud see papagoi rääkida ning neil jäi linnult saamata suuline tänu. Tõenäoliselt on praeguseks üles leitud ka linnu omanik.

Eile kell 22.28 teatati, et Haaberstis Paldiski maateel oli kortermaja ühte neljanda korruse korterisse tekkinud võõras eksootilise välimusega madu. Roomaja oli ligikaudu 1,5 meetrit pikk ning oranžide laikudega. Selle tegelase said päästjad kätte, üles leiti ka mao omanik, kes elas samas majas.

Kell 23.22 teatati, et Haaberstis Nõgikikka tänaval on põgenenud puurist kakaduu. Omanik ei saanud teda kätte, lind istus lähedalasuva puu otsas umbes kuue meetri kõrgusel. Lilleküla päästjad proovisid kakaduud tubli tunni jagu kätte saada, paraku lendas ta puult puule ning lõpuks jäi üle tõdeda, et linnuga võidu lennata ei suuda isegi tublid päästjad. Pärast päästjate lahkumist jäid linnu omanikud veel puude alla valvesse, loodetavasti viisid tiivad kakaduu öösel turvaliste puuriseinte vahele tagasi.