Päästeameti peadirektor: ma loodan, et Kemerovo põlengu taoline katastroof pole Eestis võimalik. Kuid palju sõltub kaubanduskeskusest ja ka külastajatest

Olukorda võib võrrelda koolis õppimisega - kas koolis õpitakse õpetaja või iseenda pärast? Ostjad on Sinu külalised, kelle eest Sa pead igakülgselt hoolt kandma. Inimesed, kes tulevad Sulle külla, peavad ka Sinu juurest lahkuma tervelt ja õnnelikult. Nad on usaldanud Sinu kätte nii enda kui ka oma laste elu ja tervise.



Sinu kohustus on rääkida oma maja töötajate ja keskuses tegutsevate kaupluste, kinode, mängunurkade jne töötajatega ja selgitada neile, miks on oluline teada, kuidas toimub evakuatsioon või miks ei tohi hoida kaubakaste uste ees. Ja veel olulisem on seda kõike neilt nõuda.

Head ostjad, keskuste külastajad



Inimestel on komme asju eeldada – eeldatakse, et asjad töötavad, et poe mängunurgas lapsi jälgiv neiu oskab anda esmaabi või teab, kuidas ja millal peaks lapsed keskusest evakueerima. Lisaks on levinud mõtlemine „Eestis see küll juhtuda ei saa ja minuga seda kindlasti kunagi ei juhtu.“



Kummalisel kombel tõstavad kliendid häält, kui kassas selgub, et suitsuvorstile ei kehtigi enam soodushind, aga lähevad rahulikult mööda evakuatsiooniuksest, mille ette on kuhjatud kaubakastid.

Hea klient – ole nõudlik ja tähelepanelik. Tunne huvi, kus on keskuses evakuatsiooniuksed. Kui kuuled, et alarm on hakanud tööle, siis lõpeta ostmine ja lahku hoonest. Homme saab ka poodi minna, aga ainult siis, kui Sa elus oled. Jäta meelde: Kuulen alarmi, lähen välja. Alati.



Kui tuleohutusteemast räägitakse, tuleohutusseadmed on töökorras-hooldatud, evakuatsiooniteed on vabad ja nii personal kui ostjad teavad kuidas käituda, siis on tõenäosus, et midagi Kemerovo õnnetuse sarnast Eestis juhtub, väga väike. Õnnetus on sel juhul varakult avastatud, inimesed majast päästetud ja päästjad saavad kiiresti alustada oma tööga – päästmisega. Õnnetust pole võimalik päästmisega ära hoida.



Ennetame õnnetusi, päästame inimelusid ja vara, igaühe kaasabil.