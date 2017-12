Päästeameti kokkuvõte: jõululaupäeval süttis mitu sauna ja toimus rohkelt liiklusõnnetusi

Jõululaupäev paistis silma rohkete liiklusõnnetuste ja mitme saunapõlenguga.

"Eile hommikul kella kaheksast kuni täna keskpäevani tuli päästjatele üle Eesti 127 väljakutset," ütles päästeameti pressiesindaja Kristi Kais Delfile.

Päästjad pidid sõitma 17le tulekahju väljakutsele, millest enamuse moodustasid hoonepõlengud. Lääne-Harju vallas Karjakülas toimunud saunapõlengus sai ka üks inimene viga ja ta viidi haiglasse.

Lisaks Harjumaal toimunud saunapõlengule süttis üks saun Põlvamaal ja teine Hiiumaal.

"Üdjoontes möödus jõululaupäev rahulikult, kuna massiliselt inimesi viga ei saanud ja elumajad maha ei põlenud," märkis Kais ja lisas, et eluhooned suudeti kas omal jõul või tuletõrjujate abiga täielikust hävimisest päästa.

"Inimesed märkasid põlenguid õigel ajal," sõnas Kais, "üks majaomanik suutis tulekahju omal käel kustutada."

Päästeamet toob positiivsena välja, et laekus vaid üks toidu kõrbemisega seonduv väljakutse.

Väljakutsete sekka sattus üsna mitu teadet, kus inimesed teatasid, et naaberkorteris annab suitsuandur signaali. Päästjate saabudes selgus, et anduritel on patarei tühjaks saanud. Päästeamet kutsub inimesi üles kontrollima oma suitsuandureid ja paneb südamele, et tühjad patareid tuleb koheselt uutega asendada.

N-ö õnnelikuks väljakutseks võib lugeda ka teadet hoone põlengust, mis osutus siiski katuselt peegelduvaks päikeseks, millest tekkis visuaalne tunne, et midagi võib põleda.

Rohkelt liiklusõnnetusi

Eile hommikust täna keskpäevani tuli päästjatel reageerida ootamatult paljudele liiklusõnnetustele. Päästjaid kutsuti üle Eesti kokku 50 avarii sündmuspaika. Mitmel puhul teatati sõiduteele langenud puust.

Kuna suur osa õnnetustest on tingitud kehvadele ilmastikuoludele mittevastavate sõiduvõtete kasutamisest, kutsub päästeamet üles ettevaatlikkusele.

Ka täna õhtul on oodata teeolude halvenemist. Ilmateenistuse andmetel hakkab saartel vihma sadama ning sadu levib mandrile, kus läheb üle lörtsiks, Ida-Eestis lumeks. Õhtul on mitmel pool jäidet. Puhub loode- ja läänetuul 4-10 m/s, pärastlõunal pöördub tuul edelasse ja lõunasse ning saartel ja rannikul tugevneb puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +3, saartel kuni +5 kraadi.