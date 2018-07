Päästeameti kinnitusel sai tulekahju Tartus Linda tänaval alguse hoopis klaaspurkidele paistnud päikesest

Lõuna päästekeskuse kinnitusel esmaspäeva hommiku Tartus Linda tänav 2 maja pööningul mingisugust plahvatust ei toimunud ja tulekahju sai alguse hoopis päikese paistmisest klaaspurkidele, mis toimisid suurendusklaasina.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja ütles Delfile, et plahvatusele sarnaneva heli tekitas alla kukkudes pööninguaken.

"Menetleja sõnutsi on kõige tõenäolisem see, et tulekahju sai alguse päikese paistmisest läbi akna klaaspurkidele, mis seal pööningul olid. Sellest süttis katusealune," rääkis pressiesindaja.

Esialgseil andmeil oli Linda tänava elumajas esmaspäeva hommikul kõigepealt kuulda pauku, seejärel süttis maja põlema. Päästjate arvates oli tegemist kahe bensiinikanistriga, mis asusid pööningul ning mis plahvatasid.

Tulekahju lokaliseeriti kell 8.20. Elanikud evakueeriti ja keegi viga ei saanud.

Linda tänav 2 maja on kogunemispaigaks paljudele rollimängijatele, muusikutele, nende sõpradele ja tuttavatele. Ühe majaelaniku toetuseks tulekahju tagajärgedega võitlemisel on algatatud ka korjandus.