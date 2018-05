Päästeamet: uppumissurma tõttu hukkuvad kõige rohkem vanemaealised, kes õnnetul kombel vette kukuvad

Päästeameti statistikast tuleb välja, et ekslik on arvamus, nagu enamus uppumisi toimuks suvel nooremaealiste suplejatega. Tegelikult hukkuvad uppumise tõttu kõige rohkem eakamad inimesed, kes õnnetul kombel vette kukuvad.

Eelmise aasta septembris uppus Põlvamaal oma kodutiiki 80ndates eluaastates mees. Kaldalt leiti muruniiduk. Tiigi kaldad olid järsud, mistõttu on alust arvata, et mees takerdus muru niitmise ajal, kukkus vette ning uppus.

Tänavu aprillis kukkus Setomaa vallas purdelt vette 82-aastane mees ja uppus. Võimalik, et õnnetus oleks jäänud toimumata, kui purdel oleks olnud piirded.

Kahjuks ei ole tegemist erandlike sündmustega. Päästeameti viimaste aastate statistika näitab, et uppujate seas on kõige enam just hilisemas keskeas ja vanemaid inimesi. Möödunud aastal uppunuist enam kui pooled olid vanuses 51-80 eluaastat.

Ka näitavad päästeameti andmed, et üle poole uppumistest toimub vette kukkumise või libastumise tagajärjel. Eakate meeste puhul joonistub välja veel kaks märksõna: kalastamine ja alkohol. Kõige rohkem alkoholijoobes inimesi uppus 51-60-aastaste vanusgrupis. Meestest üle poolte uppunutest olid alkoholijoobes, naistest kolmandik.

Mullu leiti suplemiseks mitte-ettenähtud kohtadest üle poolte uppunutest, väga paljud neist uppusid koduses keskkonnas. Üle 80 protsendi kodukeskkonnas uppunutest olid kas eakad või väikelapsed.