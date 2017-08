Päästeamet: kiirustage, küttekolde omanikud, kiirustage!

Päästjad on saanud juba esimesed väljakutsed tahmapõlengutele ning inimestele soovitakse südame panna, et oma küttekollet tuleb kiiremas korras korstnapühkija hooldama kutsuda.

"Kahjuks näitavad esimesed väljakutsed, et suveperioodi ei ole kasutatud otstarbekalt ja korstnapühkijat ei ole kutsutud küttekoldeid hooldama. Nüüd on aga viimane aeg seda veel teha," sõnas Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõld.

"Tõenäosus, et saate korstnapühkija enda kodu turvalisust kontrollima ja seda lähima paari nädala jooksul, langeb iga tunniga. Sügis on olnud läbi aegade nende meeste töö kõrghetk ja hilinejad peavad ootama oma järge ligi kuu või isegi rohkem. See aga tähendab, et puhastamata küttekoldes võib tekkida tahmapõleng ja võimalus, et riskite kogu oma varaga, väga suur. Seega- kiirustage, kodanikud küttekollete omanikud, kiirustage," lisas ta.

Laaneopõld ütles, et kui küttekollet ei ole pikemat aega kasutatud, ei tasu seda esimesel kütmisel kohe pilgeni puid täis laduda. Esialgu tuleb panna väike kogus pilpaid või paberit, et küttekolde käigud ja korsten üles soojendada. Nii tagatakse, et esimesel kütmisel "ei aja ahi suitsu sisse".

Kui pliidil on kaks siibrit, siis tuleb mõlemad alguses lahti teha. Ühtlasi toonitas ta, et küttekollete siibritel on kaks asendit, kas kinni või lahti, tõmmet reguleeritakse küttekolde õhuvõtu avadega, mitte siibritega.