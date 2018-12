Päästeamet: jõulud on siiani möödunud ilma tõsisemate õnnetusteta

Päästeameti vastutava korrapidaja Martin Lambingu sõnul keegi tulekahjudes ei hukkunud, kuid paraku said mõned inimesed kannatada.

Eile veidi pärast kella 11 toimus Kohtla-Järvel elumajas vannitoas gaasikatla leke, kus tõenäoliselt vingumürgistuse saanud 13-aastasele poisile anti kohapeal esmaabi. Päästjad tuvastasid gaasilekke ja tuulutasid korteri. Korteris oli olemas suitsuandur, kuid puudus vingugaasiandur.

Kahes tulekahjus said inimesed kannatada. Eile kell 20.07 süttis Valgas garaaž. Selle tagajärjel sai kannatada naisterahvas, kes toimetati haiglasse. Päästjad kustutasid tulekahju.

Täna öösel kell 4 toimus Tallinnas Uus-Maleva tänaval viiekorruselise hoone ühes korteris tulekahju, kus üks inimene sai põletushaavu ja toimetati haiglasse. Päästjad kustutasid tulekahju ja hoidsid ära selle edasise leviku.

Päästeamet kutsub üles koduohutusel silma peal hoidma. Kindlasti ei tohi jätta järelevalveta põlevaid küünlaid ning soovitav on ööseks välja lülitada ka elektriküünlad. Kuna kuused on tänaseks juba mõnda aega toas olnud, siis on puud muutunud kuivaks ja tuleohtlikuks ning tuleb olla ettevaatlik.

Kindlasti peab kodudes olema töökorras suitsuandur, mis õnnetusest varakult teada annab. Pühade ajal külastatakse palju ka vanemaid sugulasi-tuttavaid. Kindlasti võiks külaskäigu ajal üle vaadata ka nende suitsuandurid – on need olemas, õigesti paigaldatud ja töökorras.

Ilutulestiku tegemisel tuleb järgida kõiki ohutusnõudeid, mida pürotehnika tootjad kasutusjuhendis ära on märkinud. Ilutulestiku rakett tuleb asetada lagedale väljale kindlale alusele. Kindlasti ei tohi läheduses olla inimesi, autosid ega hooneid. Rakette ei tohi lasta rõdult, aknast või käest.