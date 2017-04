Õudne läbielamine Paldiskis: kortermaja põlengus lõksu jäänud inimesed ootasid päästmist, vaevlesid õhupuuduse käes ning ühel hakkas põrand sulama

Eelmise pühapäeva hilisõhtul toimunud diivanipõleng ühes Paldiski kortermajas kujunes šokeerivaks läbielamiseks kaheksale hoones olevale elanikule, kes jäid kortermajja lõksu. Põlengu arvatavad süüdlased said aga kärmelt majast välja, jättes väidetavalt teised elanikud hilisõhtusest tulekahjust hoiatamata.

2. aprillil kell 23.40 sai häirekeskus teate tulekahjust Paldiski linnas Rae tänaval. Päästjate saabudes põles viiekorruselise kortermaja ühe neljanda korruse korteri magamistoas diivan. Kaks korteris olnud inimest olid saanud korterist välja enne päästjate saabumist. Kiirabi vaatas nad üle.

Põlengust levis päris palju suitsu, kokku evakueerisid päästjad neljanda ja viienda korruse korteritest kaheksa inimest ja kassi. Keegi tõsiselt kannatada õnneks ei saanud. Päästjate jaoks oli sündmus läbi kell 1.35. Põlengu tekkepõhjuse selgitab uurimine.

See on üks paljudest päästeameti teadetest. Teadmata kohapeal toimuvat, võib juhtunut pidada esialgu õnnelikuks õnnetuseks: keegi viga ei saanud ning korteritesse jäänud inimesed evakueeriti. Lugu ise on aga palju traagilisem. Kortermajja lõksu jäänud inimesed ootasid päästmist kuni tund aega, vaevlesid õhupuuduse käes ning mõtlesid, kas nad üldse kunagi välja saavad.

Oma lugu Delfiga jaganud Anastasia meenutas, kuidas põleva korteri kõrval olid tema ema ning kaks õde. "Nad helistasid mulle kell 23.30 ja ütlesid, et korter on suitsu täis ja nad ei saa sealt välja," kirjeldas ta. Pärast kõne ei saanud Anastasia lähedastega enam vähemalt pool tundi ühendust.

Korteris, kus põleng toimus, suri Anastasia sõnul kuu aega tagasi üks vanem naine. Seejärel on korteris käinud naise lapselaps koos sõpradega. Mis tulekahju põhjustas, pole teada. Anastasia sõnul proovisid noored esialgu ise kustutustöödega hakkama saada, kuid lõpuks jooksid korterist lihtsalt minema. "Ei karjunud ega koputanud naabritele, et neid äratada," märkis naine, tuletades meelde, et tegemist oli pühapäeva hilisõhtuga.

” Meie pere läks korteri kaugeimasse tuppa, pani uksed kinni ja oli põrandal - ainult põrandal oli õhku...

Anastasia ema ning kaks õde magasid. "Noorem õde ärkas imeliku lõhna peale ning pani toas tule põlema. Siis ta sai aru, et tuba on suitsu täis ja äratas ka teised korteris olijad üles," selgitas ta.

Paraku oli siis juba liiga hilja ning Anastasia ema ja kaks õde ei saanud enam korterist väljuda. "Leegid olid juba trepikojas ning neljandal ja viiendal korrusel elavad inimesed jäid lõksu," kirjeldas Anastasia. Evakueerimist ootavad inimest suhtlesid telefonitsi päästjatega, kes täpsustasid, mida ja kuidas on vaja teha.

"Meie pere läks korteri kaugeimasse tuppa, pani uksed kinni ja oli põrandal - ainult põrandal oli õhku...". Anastasia sõnul oli õuest näha, kuidas tema pere korteri aknast väljus väga palju suitsu, mistõttu kardeti, et põleng võis ka nende koju jõuda.

Kella poole ühe ajal väljus pere päästjate saatel hoonest - Anastasia ema ja kahe õega oli kõik korras. "See oli tõeline vedamine," märkis Anastasia.

Nimelt neljandal korrusel põlevast magamistoast korrus kõrgemal elas neiu, kes tulekahju tõttu lõksu jäänuna istus toas märja teki all, nägi aknast leeke ning seda, kuidas ta toa põrand sulama hakkas. "Tuletõrjujad ütlesid, et tal vedas väga, et ta ellu jäi. Temperatuur oli nii korteris kui ka trepikojas nii suur, et isegi värv hakkas metallil sulama," kirjeldas Anastasia.

” Naabrid oli šokis ja paanikas ning mõtlesid surmast sellel ajal, kui viibisid oma korterites. Nad ei teanud, kas saavad sealt kunagi väljuda või mitte.

"Kõik naabrid oli šokis ja paanikas ning mõtlesid surmast sellel ajal, kui viibisid oma korterites. Nad ei teanud, kas saavad sealt kunagi väljuda või mitte. Kaheksa inimest olid lõksus ning ainult tänu heale ja organiseeritud päästjate tööle jäid nad ellu," tänas Anastasia päästjaid.

Põhjus, miks Anastasia meediaga niivõrd traagilist ja delikaatset kirjeldust jagas seisneb selles, et koputada põlengu põhjustanud noorte südametunnistusele: "Kirjutan seda, kuna inimesed, kes on ilmselgelt juhtunus süüdi vaadati meedikute poolt läbi ning seejärel nad läksid oma päris koju, mis asub kõrvalmajas. Ei usu, et nad väga muretsevad selle pärast, et tõid nii palju probleeme ja ohustasid teiste elusid," sõnas Anastasia.

"On oluline, et inimesed saaksid aru terve sündmuse mastaabist: see, kui inimesed jäid ellu ei tähenda, et see oli väike põleng diivanil. Inimestel vedas väga," toonitas Anastasia.