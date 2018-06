OTSEPILT ja FOTOD | Suur metsatulekahju Harjumaal Vikipalus: põleb 150 hektarit metsa, enam kui 100 inimest tegelevad palehigis põlengule piiri panekuga

Eile puhkes metsatulekahju Harjumaal Anija vallas Vikipalus, mis tänaseks on levinud lausa 150 hektarile. Päästeamet soovitab põlenguala lähistel elavatel inimestel hoida uksed-aknd kinni ja õues liikumist vältida - kõik kohad on suitsu täis.

Praeguseks tegeleb kustutustöödega 100 inimest, kellel on abiks politsei- ja piirivalveameti kopter. Tulekahju on viimastel tundidel tugeva tuule tõttu hoogsalt levinud – veel ennelõunal oli põlenguala 40 hektarit.

Delfi ajakirjanikud on kohal Mustjõe külas. "Küla on paksult suitsu täis. Taevas on täiesti hall, päikest pole näha. Levib selline kirbe hais, justnagu keegi põletaks paberit või mingit prahti, meeldivast lõkkelõhnast on asi kaugel. Õhus heljub tuhakübemeid," kirledab Delfi ajakirjanik Joosep Tiks olukorda kohapealt.

Põlengut aitavad kustutada kaitseliit, vabatahtlikud ja reservpäästerühm.

"Hetkel teeme kõik, et olukord kontrolli alla saada," ütles Põhja päästekeskuse pressiesindaja sündmuskohalt. Metsa kustutama on sõitnud ca 30 päästeautot. "Ilmselt räägime päevadest, et seda kustutada," nentis pressiesindaja.

Kustutajaid on aina lisandunud. "Järjest tuleb juurde vabatahtlikke ja kohalikke," märkis pressiesindaja. Tema sõnul ei ole praegu siiski vaja, et ettevalmistamata inimesed mujalt kohale läheks ja oma abi pakuks.