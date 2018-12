Otepää vallas sõitis traktor vette, juht hukkus

Kella 17.37 ajal sai häirekeskus teate, et Sihva külas taluhoovis vajus läbi tiigijää traktor, mille 67-aastane juht kahjuks suri.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Kristjan Tommingas ütles, et sündmuskohal töötavad politseinikud tuvastasid sõiduki jäljed, mis tiigi juurde viisid, kuid pidurdusjäljed puudusid. "Sündmuse täpsemad asjaolud on selgitamisel ning hetkel teevad politseinikud õnnetuspaigas veel tööd. Ekspertiisis selgub, kas õnnetuseni võis viia terviserike."

"Avaldame hukkunu lähedastele kaastunnet," lisas Tommingas. "Kõrvalteed on libedad ning kutsun kõiki juhte üles liikluses võtma ennetavaid samme, et ohte vältida. Veenduge, et teie sõidukil on all nõuete vastavad rehvid ning sõitke pigem aeglasemalt, kuid oma sõiduki üle täit kontrolli omades," lisas operatiivjuht.