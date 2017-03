Öösel põlenud aiamaja rusudest leiti hukkunud vanem naine

Täna päeval kella 14.05 ajal sai häirekeskus teate, et Tartus Põhja puiestee piirkonnas öösel põlenud aiamaja tüüpi rajatise rusudest tuleb suitsu ja on näha leeki. Järelkustutustööde käigus leidsid päästjad rusudest hukkunud vanemaealise naisterahva surnukeha.

Juhtumi asjaolusid selgitab politsei.

15. märtsil kell 1.19 teatati häirekeskusele, et Tartus Põhja puiestee piirkonnas on näha leeke. Päästjad selgitasid, et seal põles aiamaja ja garaažiboks. Kustutustööd lõpetati kell 3.32.