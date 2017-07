Öösel Anne kanalisse ujuma läinud joobes mees viidi kriitilises seisus haiglasse

Tartus läks öösel Anne kanalisse ujuma joobes mees. Kui päästjad mehe välja tõid, oli too teadvuseta. Kiirabi viis äärmiselt kriitilises seisus mehe haiglasse.

Täna öösel kell 3.32 teatati häirekeskusele, et Tartus Paju tänava piirkonnas läks mees Anne kanalisse ujuma ning jäi kadunuks, teatas Lõuna päästekeskus.

Kohale saabunud pääste neli pinnaltpäästjat asusid meest otsima ja leidsid ta kella 3.42 ajal kümne meetri kaugusel kaldast. Teadvuseta mees toodi kaldale ja teda asuti kohe elustama. Kiirabi viis äärmiselt kriitilises seisundis mehe haiglasse.

Uppumisohtu sattunud mehe kaldal olnud sõbrad tunnistasid, et kannatanu oli vette minnes alkoholijoobes. Päästjad hoiatavad, et joobes ujuma minek ja enda võimete ülehindamine on eluohtlik. Joobes inimene ise ohte ei taju ning kaaslased peaksid tema vette minekut takistama.