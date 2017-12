Ööpäev liikluses: tabati kolm narkojoobes juhti, vigastada sai samuti kolm inimest

Foto on illustreeriv.

Möödunud ööpäeva jooksul juhtunud liiklusõnnetustes sai vigastada 3 inimest, tabati 3 narko- ja 6 alkoholi tarvitamistunnustega mootorsõiduki juhti.

Eile kell 08.20 toimus liiklusõnnetus Harjumaal Rae vallas Mõigu ja Veesaare tee ristmikul, kus esialgsetel andmetel sõitis 32-aastane naine sõiduautoga Subaru Outback ette peateel liikunud sõiduautole KIA Carens, mida juhtis 38-aastane naine. Subaru juht toimetati Ida-Tallinna keskhaiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kell 16.31 toimus liiklusõnnetus Tallinnas Pärnu mnt 106 juures, kus 44-aastane mees sõitis sõiduautoga KIA Carnival tagant otsa tema ees peatunud sõiduautole Chrysler Grand Voyager, mida juhtis 45-aastane mees. Saadud löögist liikus Chrysler otsa tema ees peatunud sõiduautole Volkswagen Caddy, mida juhtis 43-aastane naine. Chrysleris viibinud 38-aastane naine toimetati Ida-Tallinna keskhaiglasse kontrolli.

Kell 19.44 teatati liiklusõnnetusest Harjumaal Saue vallas Ääsmäe-Haapsalu maantee ja Ruila-Laitse tee ristmikul, kus 42-aastane naine sõitis sõiduautoga Volkswagen Polo ette peateel liikunud sõiduautole Ford Mondeo, mida juhtis 26-aastane mees. Volkswageni juht toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Alates detsembris on talverehvide kasutamine kohustuslik. Politsei tuletab jalakäijatele meelde, et nad riputaksid enda külge vähemalt ühe helkuri. Vastasel juhul on juhtidel praegusel pimedal ja sombusel ajal keeruline jalakäijaid märgata.