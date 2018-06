Ööpäev liikluses: roolist tabati 28 joobes juhti, õnnetustes sai üheksa inimest viga

Kella 15.11 ajal jäi 62-aastane mees Pärnu maakonnas Põhja-Pärnumaa vallas Tallinn-Pärnu-Ikla mnt 100-ndal kilomeetril sõiduauto Ford Ranger rooli taga magama ning sõitis lauges vasakkurvis vasakule poole teelt välja vastu puud. Juht ja sõidukis viibinud 52-aastane naine toimetati Pärnu haiglasse.

Kell 20.07 kaotas 18-aastane naine Tallinnas Õismäe teel ringteelt väljudes kontrolli sõiduauto BMW X6 üle ja sõitis vastassuunda, seejärel vastu ohutussaart kahjustades sellel olevaid liiklusmärke ja tänavavalgustusposte. Seejärel sõitis juht paremale teelt välja kõnniteele, jäädes seisma vahetult enne Väike-Õismäe bussipeatust. Juht toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Täpsemad liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel.

Kell 23.40 teatati, et Pärnus Side ja Ranna puiestee ristmikul jooksis 58-aastase naise juhitud jalgrattale kõnniteel seisva sõiduauto Jaguar tagant ette 2-aastane laps, kes jooksis vastu jalgratast. Laps toimetati kontrolliks Pärnu haiglasse.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.