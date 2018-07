Ööpäev liikluses: roolist tabati 26 joobes juhti, õnnetustes hukkus üks ja sai viga kaheksa inimest

Kella 14.15 paiku toimus liiklusõnnetus Lääne maakonnas Haapsalu linnas Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 66. kilomeetril, kus sõiduauto Audi 100, mida juhtis 26-aastane naine, sõitis otsa samas suunas liikunud ning paremalt sõidutee servast vasakpööret kõrvalteele tegema asunud mopeedile, mida juhtis 43-aastane mees. Mopeedijuhile andis kiirabi abi kohapeal.

Kella 19.56 paiku toimus liiklusõnnetus Tartus Arhitekti 36 ees, kus kukkus ATV pealt maha, alkoholijoobes 35-aastane mees ja sai vigastada. Isik toimetati Tartu ülikooli kliinikumi. Täpsed liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel.

Ööl vastu tänast kella 00.07 ajal toimus liiklusõnnetus Tartumaal Nõo vallas Jõhvi-Tartu-Valga maantee 152. kilomeetril, kus toimus kokkupõrge põdra ja sõidukiga Mercedes-Benz C200CDI, mida juhtis 62-aastane mees. Juht sai esmaabi kohapeal, kolm kaasreisijat 62-aastane naine, 41-aastane mees ja 10-aastane tüdruk toimetati Tartu ülikooli kliinikumi.

Ärandati üks sõiduk

Põhja prefektuuri tööpiirkonnas on ärandatud valget värvi sõiduauto Kia K2700 numbrimärgiga 580APF.

Politsei rõhutab, et selleks, et suviseid pidustusi täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. "Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles," rõhutatakse PPA teates. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. "Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse."

Liiklus on piiratud Lääne-Viru ja Lääne maakonnas

Lääne-Viru maakonnas Rakvere–Väike-Maarja–Vägeva maanteel (km 45,5-45,7 ja km 46,7-46,8) on seoses Rakke rattamaratoniga kehtestatud kiirusepiirang. Võib esineda lühiajalisi tee sulgemisi osavõtjate tee ületamise ajal. Liiklust korraldavad reguleerijad.

Lääne maakonnas Haapsalu–Laiküla maanteel (km 2,5-8,4) on spordiürituse "Haapsalu XIII triatlon" tõttu kiirus piiratud.

Alates homme kella 8st on Võru maakonnas Raitse–Osula–Varese maantee (km 9,2-10,5) seoses Prassi silla lammutamise ja uue ehitusega liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud Sõmerpalu–Vagula–Osula kaudu. Teekonna pikenemine kuni 15 km. Kohalikele elanikele ja Osula kalmistu külalistele tagatakse juurdepääs Varese ristmiku kaudu.