Ööpäev liikluses: roolist tabati 14 joobes juhti, õnnetustes sai viga kuus inimest

Eile kell 07.25 teatati, et 68-aastane mees sõitis Harjumaal Maardus Muuga teel bussiga Volvo B12M paremale teelt välja, et vältida kokkupõrget vastassuunas liikuva ja möödasõitu sooritava sõiduautoga Mercedes-Benz E220, mille juht on tuvastamisel. Bussijuht toimetati Ida-Tallinna keskhaiglasse.

Kella 11.30 ajal sõitis 81-aastane mees Sillamäel Kesk tänaval sõiduautoga Audi A6 otsa reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud 76-aastasele naisele. Jalakäija toimetati Ida-Viru keskhaiglasse.

Kella 14.55 paiku sõitis 29-aastane mees Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 42-l kilomeetril haagisega veoautoga Scania R420 vasaku esirehvi purunemise tõttu vasakule teelt välja ja paiskus külili. Kiirabi toimetas juhi Pärnu haiglasse.

Kell 14.58 teatati, et 40-aastane mees alustas Tallinnas Peterburi tee viaduktil Tartu maantee 86 juures reastumist esimeselt sõidurajalt teisele. Reastumise tagajärjel põrkas veoauto kokku teisel sõidurajal samas suunas liikunud sõiduautoga Honda Civic, mida juhtis 33-aastane naine. Honda juht toimetati Ida-Tallinna keskhaiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kell 17.17 teatati, et 41-aastane naine hakkas Harjumaal Jägala-Käravete maantee esimesel kilomeetril mootorrattaga Yamaha kiirendusrajalt reastuma vasakule ja sõitis otsa kõrval reas otse sõitnud sõiduautole Mercedes-Benz E350, mida juhtis 41-aastane naine. Kokkupõrke tagajärjel paiskus mootorratas külili. Mootorrattur toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Täpsemad liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel.