Ööpäev liikluses: õnnetustes sai viga viis inimest

Eile kell 14.05 toimus liiklusõnnetus Harjumaal Saue vallas Tallinna ringtee ja Välja tee ristmikul, kus 59-aastane mees sõitis veoautoga Scania P124 tagant otsa vasakpöörde ootel olnud sõiduautole Chrysler Town & Country, mida juhtis 46-aastane mees. Chrysleri juht ja sõidukis viibinud 41-aastane naine toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Chrysleris viibinud 11-aastane tüdruk ja 10-aastane tüdruk toimetati Tallinna lastehaiglasse.

Täna öösel kell 03.07 toimus liiklusõnnetus Võrumaal Setomaa vallas Värska-Ulitina mnt 3. kilomeetril, kus alkoholijoobes 31-aastane mees sõitis sõiduautoga Nissan Terrano teelt välja kraavi ning sõiduk rullus katusele. Juht toimetati Lõuna-Eesti haiglasse kontrolli.

Ärandati kaks sõidukit

Ida prefektuuri tööpiirkonnast ärandati kaks sõidukit: roheline 1994. aasta Volkswagen Multivan numbrimärgiga 484BDC ja sinine 1995. aasta Volkswagen Caravelle numbrimärgiga 613AU.

Teeolud muutuvad raskeks

Varahommikul olid teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel soolaniisked või soolamärjad. Ilmaprognoosi kohaselt on hommikul pilves ilm. Kesk- ja Ida-Eestis sajab kohati vähest lund ja lörtsi, saartel on oodata tihedat vihmasadu. Päeval sajab mandril vihma ja lörtsi, Ida-Eestis ka lund, on jäidet. Õhutemperatuur tõuseb kuni kuue plusskraadini.

Kesk- ja Ida-Eestis on suur jäiteoht.

Maanteamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et talvistes oludes tuleb olla ettevaatlik neljarajalise ja kolmerajalise maantee teisel sõidurajal sõites. Kui esimene sõidurada tundub hästi sõidetav, siis teine sõidurada ei pruugi seda olla, sest väiksema liikluse tõttu toimivad libedustõrje materjalid seal aeglasemalt.