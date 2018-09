Ööpäev liikluses: kahes õnnetuses sai viga seitse inimest

Eile kell 11.35 sooritas 55-aastane naine Tallinnas Liivametsa tänavalt sõiduautoga Peugeot 307 vasakpööret Viljandi maanteele, kus põrkas kokku peateel vasakult lähenenud sõiduautoga Peugeot Partner, mida juhtis 36-aastane naine. Sõidukite juhid ja sõiduautos Peugeot viibinud 78-aastane naine toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Peugeot tagaistmel viibinud kolm poissi, 1-aastane, 5-aastane ja 11-aastane, toimetati Tallinna lastehaiglasse. Täpsemad liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel.

Kella 20.05 ajal kukkus 20-aastane naine Tallinnas Vana-Lõuna tänaval jalgrattaga sõites. Jalgrattur toimetati Ida-Tallinna keskhaiglass1e.

Leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud, küll aga annab Põhja prefektuur teada, et ärandatud on must sõiduauto Toyota Avensis numbrimärgiga 427BRF.

Täna kohtab liiklusjärelevalvet tegevat politseipatrulli suure tõenäosusega Tallinn-Tartu maanteel Puurmani ja Tartu vahelisel lõigul.