Ööpäev liikluses: avariides sai viga kaks inimest, roolist tabati 10 joobes juhti

Eile kell 10.54 sõitis 25-aastane naine Raplamaal Märjamaa alevis kõrvalteelt Haimre puiesteelt Pärnu maanteele sõiduautoga Citroen C4 vasakpööret sooritades otsa Pärnu maanteelt Haimre puiesteele jalgrattaga vasakpööret sooritavale 71-aastasele naisele. Jalgrattur toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Kella 16.38 ajal sõitis 54-aastane mees Tallinnas Tondi tänaval veoautoga Man tagant otsa tema ees liikunud ja ülekäiguraja ees peatunud sõiduautole Toyota Corolla, mida juhtis 34-aastane naine. Toyota juht toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Pimedus, külmakraadid ja sademed muudavad liiklejate elu raskeks. Politsei palub, et sõidukiomanikud vahetaksid esimesel võimalusel suverehvid talviste vastu ning vaataksid üle, kas sõiduki kojamehed ja tuled on seisukorras, mis lubab lume ja pimeduse vastu täisvõimsusel võidelda. Ka autojuht on jalakäija, seega peab iga liikleja küljes rippuma vähemalt üks helkur.