Ööpäev liikluses: avariides sai viga 3 inimest, roolist tabati 36 joobes juhti

Eile ella 10.17 ajal toimus liiklusõnnetus Tatus Ringtee tn 73a juures, kus 59-aastane naine, kes juhtis sõiduautot Volkswagen Golf poe parklast väljasõidul, ei andnud teed paremalt lähenevale sõiduautole Toyota Avensis, mida juhtis 61-aastane mees, ning sõitis otsa vasakule esiosale. Toyota juht toimetati Tartu ülikooli kliinikumi.

Kella 16 ajal toimus liiklusõnnetus Tallinnas E. Vilde tee ja Ehitaja tee ristmikul, kus esialgsetel andmetel 69-aastane mees, kes juhtis trolli, sõitis otsa enne tee ristmikku peatunud teise trollile, mida juhtis 53-aastane mees, mis paiskus saadud löögist otsa peatunud sõiduautole Volkswagen Tiguan, mida juhtis 50-aastane mees. Liiklusõnnetuse tagajärjel said viga esimese trolli kaasreisija, 19-aastane mees, ning teise trolli kaasreisija, 26-aastane naine, kellele kohapeal anti esmaabi ja lasti kodusele ravile. Õnnetuse põhjustanud tagumise trolli juht viidi terviserikke kahtlusega Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud selgitamisel.

Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Sügisene pimedus muudab helkurita jalakäija õigeaegse märkamise raskeks. Politsei palub, et inimesed kontrolliksid, et neil endil ja lähedastel oleks küljes vähemalt üks helkur. Helkur võib päästa elu.

Teeolud ja liikluspiirangud

Varahommikul olid teetemperatuurid mõnel pool nullilähedased ning teekatted märjad. Lähitundidel võib Lõuna-Eestis teetemperatuur veelgi langeda. Teedel on kohati libeduse ja musta jää oht!

22. oktoobrist kuni 26. oktoobrini on Võru maakonnas liiklusele suletud Võru linna raudteeülesõidukoht seoses ülesõidul teostatavate remonttöödega. Ümbersõit on korraldatud Võru Ringtee ja Kose kaudu ning teekond pikeneb kuni 12,3 km. Päevasel ajal on läbipääs tagatud ühistranspordile ja operatiivsõidukitele.