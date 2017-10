Õnnetuse saanuks ära hoida? Häirekeskust teavitati hulkuvatest hobustest tükk aega enne avariid

Täna hommikul teatas tähelepanelik liikleja häirekeskust kolmest jooksus olevast hobusest, kes liiklust häirivad. Ligikaudu poolteist tundi hiljem juhtus liiklusõnnetus, kus veoauto sõitis otsa kolmele hobusele, loomad surid saadud vigastustesse.

Defiga vestelnud tähelepanelik kodanik teavitas enda kinnitusel häirekeskust jooksus olevatest hobustest juba veidi enne kella kuut hommikul. "Kell 5.54 helistasin häirekeskusesse ja andsin teada, et Tõdva-Kiisa teel, Vana-Karu talu lähedal takistavad liiklust kolm suurt hobust," ütles anonüümseks jääda sooviv mees. "Ma jäin mõneks ajaks sinna, hoiatasin kaasliiklejaid ja vilgutasin tuledega," lisas ta.

Mees nentis, et kohalike sõnul ei ole see esimene kord, kui hobused jooksus on.

Politseid teavitati liiklusõnnetusest kell 7.20. Õnnetus juhtus Tõdva-Nabala tee kolmandal kilomeetril ehk umbes nelja-viie kilomeetri kaugusel kohast, kus hobuseid esmakordselt nähti.

Veterinaar- ja toiduamet ütles Delfile, et hobused olid kiibistamata, kuid sellest hoolimata on kindlaks tehtud loomade omanik, siiski ei ole temaga veel kontakti saadud. "Meie ametnikud üritavad omanikuga ühendust saada," lausub veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja. Hetkel veel ei ole teada, kuidas ja miks hobused lahti pääsesid.