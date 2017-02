Olge liikluses ettevaatlikud. Täna on soodsad tingimused libeduse tekkeks

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugimaanteedel valdavalt märjad, soolaniisked ning soolalumised. Õhtul on soodsad tingimused libeduse tekkeks.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund ja lörtsi. Saju võimalus on suurem Ida-Eestis. Kohati on udu. Õhutemperatuur on nullilähedane ning teedel on soodsad tingimused libeduse tekkeks.

Maanteeamet hoiatab, et ka väiksed temperatuurimuutused 0-kraadi ümber tekitavad liiklusoludes suuri muutusi.