Olerex saatis kliendi politseisse ülekuulamisele maksmata jäänud müslibatooni pärast

"Siis kui tangid Olerexis täispaagi, suundud kioskisse selle eest maksma ning kassa poole minnes haarad kaasa ka ühe Corny müslibatooni. Asetad selle kassa peale, maksad oma arve ning sõidad rahus oma teed. Kuu aega hiljem (sinu sünnipäeval) helistab sulle aga Eesti politsei, mille käigus sind süüdistatakse batooni varguses. Naerad, kuna olukord tundub isegi pisut uskumatu, kuid tegelikult siiski päris. Lepid kokku sobiva päeva ja lähed kohale," kirjutas mees.

"Jaoskonnas koheldakse sind tund aega põranda külge kruvitud pingil nagu kurjategijat. Algul küll endiselt naerad olukorra naeruväärsuse tõttu, kuid raske atmosfäär ning konstaabli tõsidus teeb vaikselt suu kuivaks ning paneb muretsema, et ehk milleski siiski lõpuks süüdi jääd. Õnneks saab ka konstaabel lõpuks naljast aru ja leppeks palutakse Olerexile korvata maised kahjud väärtuses 0,95 EUR. Tuleb välja, et müüja lihtsalt ei märganud batooni leti peal ning mina eeldasin, et see minu kütuse kulu otsa oli lisatud. Persse võid käia Olerex, et raiskasid minu ja Eesti politsei aega. Teenisid küll ühe Corny tulu, aga kaotasid ühe pikaajalise kliendi!"´lõpetas Laur.

Ta on kommentaaridesse lisanud oma kuriteole järgnenud trahviteate tasumisest.