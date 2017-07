Õismäel seitsme auto põlemapanemises kahtlustatav mees võeti vahi alla

Harju maakohus vahistas täna 29-aastase mehe, keda kahtlustatakse Tallinnas Õismäel auto süütamises ning tekkinud põlengu tõttu kokku seitsmele autole kahju tekitamises.

29-aastast meest kahtlustatakse 11. juulil Tallinnas Õismäe tee 150 elumaja juures sõiduauto Škoda tahtlikus põlema panemises. Tekkinud põlengu tagajärjel said tulekahjustusi veel kuus sõiduautot. Sellise tegevusega pani kahtlustatav toime võõra asja rikkumise või hävitamise, kui sellega on põhjustatud vähemalt oluline kahju ehk kahju üle 4000 euro.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Saskia Kase sõnul rahuldas kohus prokuratuuri vahistamistaotluse neljapäeval. "Seni kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendid andsid piisavalt alust tänaseks vahistatud meest kirjeldatud kuriteo toimepanemises kahtlustada," ütles Kask. "Kuna ta on ka varasemalt kriminaalkorras karistatud, oli põhjendatud kahtlus, et ta võib vabaduses viibides kuritegude toimepanemist jätkata. Seetõttu oli prokuratuuri hinnangul kahtlustatava vahistamine vältimatu," lisas prokurör.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Juhan Ojasoo ütles, et mees peeti kinni põlengu toimumise päeva hilisõhtul. "Pärast põlengut hakkasid uurijad tunnistajatelt saadud info alusel kokku paneme kurjategija profiili. Analüütikute, uurijate ja jälitajate töö tulemusel tõmbus ring tund-tunnilt kahtlustatava ümber koomale. Südaööks oli tuvastatud võimalik kahtlusalune, kes on seotud paljudele inimestele suurt kahju põhjustanud põlenguga. Samal päeval pidasime ta Lasnamäel kinni," rääkis Ojasoo. "Kuritegude lahendamisel on iga detail tähtis ning tänan kõiki tunnistajaid, kes aitasid meil meheni jõuda," lisas ta.

Vanemprokuröri sõnul viidi kahtlustatavaga läbi esmased menetlustoimingud ning asjaolude selgitamine jätkub. "Uurijad ja eksperdid koguvad käimasoleva menetluse käigus veel täiendavaid tõendeid, mille aktiivse analüüsimisega ka jätkame," ütles prokurör.

Kriminaalmenetlust viib läbi Põhja prefektuur ja seda juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

11. juuli öösel läks Õismäe korterelamu ees põlema sõiduauto. Tulekahju levis edasi ja leekides sai kannatada veel kuus sõidukit.

Kell 3.05 tuli Põhja päästekeskusele mitu kõnet selle kohta, et Õismäe tee 150 kortermaja ees põleb sõiduauto.

Kuna autod olid maja ees parklas lähestikku, levis tuli edasi ka teistele sõidukitele.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja sõnul hävis tules täielikult kolm autot, kaks sõidukit hävisid 50 protsendi ulatuses ja kaks sõidukit said kuumakahjustusi.

Kell 4.24 anti teada, et tulekahju on kustutatud.

Põlengu asjaolud ei ole veel teada.