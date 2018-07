Õiguskomisjon soovib saada selgust Danske rahapesujuhtumi vastutuse kohta

Õiguskomisjonis toimub täna kell 10 istung, kus arutatakse ametkondade vastutust seoses Danske Banki rahapesulooga.

Komisjoni esimehe Jaanus Karilaiu sõnul kutsus ta istungi kokku selleks, et saada selgust miks keegi pole Danske Banki Eesti filiaali kaudu toimunud rahapesujuhtumi eest vastutust võtnud.

„Soovime saada järelevalveasutuselt ja uurimisorganitelt vastuseid, kuidas sai läbi Eesti nii pikaaegselt toimida kuritegelik petuskeem ja kas ametkonnad on teinud kõik endast oleneva, et seda välja selgitada,“ ütles Karilaid.

Samuti tuleb tema sõnul arutada, kuidas tulevikus sellist mastaapset kuritegelikku skeemi välistada.

Komisjoni aseesimees Uno Kaskpeit ütles, et see on väga kahetsusväärne juhtum, mis kahjustab Eesti mainet ja huve.

“Näen siin jagatud vastutust eri ametkondade vahel,” ütles ta. “Peame saama selgeks, mis põhjustel miljardite eurode rahapesu pikka aega toimuda sai, et see edaspidi enam kunagi võimalik poleks.”

Komisjoni istungile on kutsutud justiitsminister Urmas Reinsalu, peaprokurör Lavly Perling, keskkriminaalpolitsei juht Aivar Alavere, finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ning politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroost (RAB) Madis Reimand.

Veel on istungile palutud esindajad justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talitusest, siseministeeriumi korrakaitse ja kriminaalpoliitika osakonnast ja rahandusministeeriumist.