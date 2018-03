Õiguskomisjon arutab erakorralisel istungil riigi vastutust VEB fondi kahjude eest

Riigikogu õiguskomisjon arutab ülehomme, kas viia VEB fondi kahjude hüvitamise küsimus mai keskel riiklikult tähtsa küsimusena riigikogu suurde saali. Õiguskomisjoni keskerakondlasest juhi Jaanus Karilaiu sõnul on selle poolt viis parlamendierakonda kuuest ehk kõik peale Reformierakonna.

„Lähteülesanne maikuuks on järgmine - saada selgust, et kui riik on sekkunud eraõiguslikesse suhetesse läbi riigikogu otsuse ja läbi Eesti Panga tegevuse, siis missugustel tingimustel on Eesti riik tänase olukorra eest vastutav,” selgitas Karilaid Delfile. „Praegune seis ütleb, et viis erakonda kuuest on nõus seda teemat arutama ja avalikult käsitlema. Sel juhul tuleb see teema oluliselt tähtsa riikliku küsimusena ka päevakorda võtta.”

Õiguskomisjon kutsus täna erakorralise istungi kokku neljapäeval kella 9ks. Päevakorras on riikliku vastutuse probleem VEB fondi juhtumi põhjal. Võimalik menetlusaeg on riigikogu täiskogus tänavu 15. mail.

Riigikogu menetluses on ka otsuse eelnõu, mis näeb ette kompenseerida Eesti Panga kasumist VEB Fondi sertifikaadiomanikele. Eelnõu on sisse antud läinud aasta septembris, algatajateks riigikogulased Jaak Madison (EKRE), Artur Talvik (Vabaerakond) , Jaanus Karilaid (Keskerakond), Toomas Paur (KE), Martin Helme (EKRE).

Eelnõus seisab, et hüvitise suurus määratakse järgmise valemi alusel: "Sertifikaadis toodud rahuldamata nõue korrutatakse kümne protsendiga (10%) (intress). Eelmises lauses saadud summa korrutatakse kahekümne neljaga (24) (aastad)."

„Eelnõu saatus selgub pärast suure saali arutelu,” nentis Karilaid.