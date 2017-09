Õiguskantsleri endine nõunik Jaanus Konsa peab vangi minema

Kahes alama astme kohtus pedofiilia eest osaliselt reaalse vangistuse saanud õiguskantsleri eksnõunikule Jaanus Konsale mõistetud karistus jõustus esmaspäeval lõplikult, kui riigikohus ei võtnud tema kassatsioonkaebust menetlusse, kirjutas ERRi uudisteportaal .

2016. aasta 29. märtsil alustati 31-aastase Konsa suhtes lapsporno valmistamise paragrahvi järgi kriminaalmenetlust, kuna oli alust arvata, et toona veel õiguskantsleri nõunikuna töötanud mees oli lasknud alaealisel poisil endast pronograafilise sisuga pilte teha ning need pildid endale saata. Menetluse käigus tuvastati, et Konsa on aastatel 2011-2016 pannud toime seksuaalse iseloomuga süütegusid kokku kuue erineva poisi suhtes. Kriminaalmenetluse alla sattumise järel lõpetas õiguskantsleri büroo mullu aprillis Konsaga töösuhte.

Harju maakohus mõistis märtsi lõpus Konsa seksuaalkuritegudes süüdi ja mõistis talle kuritegude eest kogumis kuue ja pooleaastase vangistuse. Sellest lahutatakse lühimenetluse tõttu üks kolmandik ja lõplikuks karistuseks jääb neli aastat ja neli kuud vangistust. Mõistetud vangistusest tuleb Konsal kohe ära kanda kuus kuud, ülejäänud vangistus jääb kanda tingimisi viieaastase katseajaga.

Selle otsuse peale esitas Konsa apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtusse, taotledes süü ümberkvalifitseerimist kergema paragrahvi järgi, samuti loobuda reaalselt kandmisele kuuluvast karistusosast, määrates talle kogu karistus tingimisi. Tallinna ringkonnakohus leidis juuni siiski, et maakohtu lahendi muutmiseks puudub alus.

Seejärel esitas Konsa kaitsja kassatsioonkaebuse riigikohtusse, mis ei võtnud aga esmaspäeval kaebust menetlusse ja see tähendas alama astme kohtute lahendite lõplikku jõustumist.