Õiendus loo "Tunnistajate mõjutamine, tõendite hävitamine. Gammer ja Hirv oleksid vabaduses liiga ohtlikud" osas

Dagne Mihkels reporter-toimetaja RUS

Kolmapäevases Eesti Päevalehe loos „Tunnistajate mõjutamine, tõendite hävitamine. Gammer ja Hirv oleksid vabaduses liiga ohtlikud” oli kaks ebaõiget väidet, mille kohaselt kahtlustatakse Hubert Hirve rahapesus ning mille järgi on Hubert Hirv tunnistanud ümbrikupalkade maksmist. Õige on, et Hubert Hirve ei kahtlustata rahapesus ja Hubert Hirv ei tunnista süüd üheski kuriteos.