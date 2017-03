Õbluke mupo kontrolör tõugati asfaldile pikali

Paar nädalat tagasi sai raskelt vigastada mupo bussikontrolör Viive, kelle üks mehemürakas lükkas bussiukselt asfaldile pikali, kontrolör viibib seni haiguslehel.

Vahejuhtum leidis aset hommikul Sõpruse puiesteel, kus mupo piletikontrolörid tahtsid kontrollida 13. bussiliini sõitjate pileteid, vahendab Pealinn. Niipea kui uksed avanesid ja kontrolörid tahtsid bussi siseneda, tormasid Viivele vastu kaks keskealist meest ja üks neist tõukas ta bussist välja.

"Kõik juhtus nii kiiresti, et ma ei jõudnud millestki aru saada," rääkis Viive hiljem. Õnneks ei kukkunud naine asfaldile selili, vaid külje peale, nii et ka üks käsi jäi keha alla. Kolleegid usuvad, et see võis päästa Viive raskest pea-traumast ja ehk veelgi hullemast.

"Politseipatrull oli õnneks kolme minutiga kohal ja sai ka arvatavad kurikaelad kätte," ütles Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere. Toompere näeb Sõpruse puiesteel juhtunud õnnetuses selget näidet selle kohta, et munitsipaalpolitseile oleks vaja seadusega jõudu ja õigusi juurde anda.

Siseministeerium aga valmistab ette seadusemuudatust, mis annaks Tallinna mupole ja kohalikele omavalitsustele korra kaitsmisel õigusi juurde. Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaari sõnul on eelnõu ministeeriumides kooskõlastamisel.

Toompere on pisut nördinud selle üle, et siiani on seoses mupole õiguste juurde andmisega räägitud palju käeraudadest, kuid tegelikult vajab mupo eelkõige õigust korrarikkuja vajadusel kinni pidada, menetlustoimingud läbi viia ja toimetada ta sinna, kuhu vaja.

