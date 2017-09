Norras toimunud mõrvaga seoses kahtlustatakse Eesti kodanikust türklast, kes tabati Bulgaarias

Türgi päritolu Soome kodanikku kahtlustatakse Norras pereisa mõrvas. Mõrvas või sellele kaasaaitamises kahtlustatakse Soome ajalehe Ilta-Sanomat andmetel ka teist meest, kes on samuti türgi päritolu, kuid Eesti kodanik.

Omaksed leidsid 15. juunil Oslos Hellerudis surnuna 54-aastase mehe. Türgi päritolu ohver oli elanud juba aastaid Norras ja oli saanud Norra kodakondsuse, teatas ajaleht Aftenposten. Ajalehe VG teatel oli ohver kahe lapse isa.

Politsei uurib juhtumit endiselt. Näiteks tapmise viisi ja motiivi ei ole veel avaldatud.

„Juurdlusega seotud põhjustel ei räägi politsei seda, kuidas mõrv toime pandi või mis on teo motiiv,“ kommenteeris Norra politseijuurdluse juht Sturla Henriksbø Ilta-Sanomatele.

Henriksbø kinnitas siiski Ilta-Sanomatele, et mõrvas või sellele kaasaaitamises kahtlustatakse 54-aastast türgi taustaga meest, kellel on Soome kodakondsus. Tema kinnipidamiseks vajati Soome politsei abi.

Ilta-Sanomate andmetel andsid Norra õiguskaitseorganid mehe kohta 25. juunil välja Põhjamaade vahistamisorderi. Mees peeti kinni järgmisel päeval Helsingis. Kohtu otsusega anti ta juulis Norrale välja ja sellest alates on ta olnud seal eeluurimisvangistuses.

Mõrvas või sellele kaasaaitamises kahtlustatakse ka teist meest. Henriksbø ütles Ilta-Sanomatele, et ka tema on türgi päritolu, kuid Eesti kodanik. Ta peeti kinni Bulgaarias, misjärel anti Norrale välja. Ajalehe VG teatel on ta 40-aastane. Ka tema on eeluurimisvangistuses.

VG teatel saabusid mõlemad mehed Norrasse vaid hetk enne mõrva ja nad ka lahkusid riigist kiiresti selle järel. Politsei püüabki kindlaks teha, miks mehed Norras käisid, teatab Norra rahvusringhääling NRK.

Politsei hinnangul kahtlustatavad ja ohver tundsid teineteist vähemalt mingil määral. Mõlemad kahtlusalused eitavad oma süüd.

Ilta-Sanomate teatel on kahtlusalusel Soome kodanikul Soomes tõsine kriminaalne taust. Helsingi teise astme kohus mõistis ta raske narkokuriteo ja võltsimismaterjali omamise eest 2011. aastal kaheksaks aastaks vangi.

Kohtu sõnul tõi ta koos veel kahe mehega Hollandist Soome kümme kilo amfetamiini, mis müüdi edasi.

Mees viibis vabaduses, sest esimese astme kohus oli varem lükanud tagasi süüdistuse raskes narkokuriteos. Teise astme kohus andis kohe korralduse mees vahi alla võtta, kuid ta põgenes välismaale. Anti välja üleeuroopaline vahistamisorder ja mees sattus Interpoli tagaotsitavate nimekirja.

Mees jõudis olla aasta maapaos, kuni kukkus kinni Venemaal 2013. aasta jaanuaris. Sealt anti ta Soomele karistuse kandmiseks välja. Väiksemas narkokuriteos on mees süüdi mõistetud ka varem.