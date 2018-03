Norras puhus Eesti veokijuht alkomeetrisse 2,4 promilli

Norra politsei peatas eile õhtul Mossis Eesti veokijuhi, kes puhus alkomeetrisse 2,4 promilli.

„On uskumatult hirmutav mõelda, et ta on olnud tavalises liikluses,” ütles politsei esindaja Ola Evensen Norra rahvusringhäälingule NRK.

Rutiinse kontrolli käigus Mossi parvlaevasadamas peatati ka Eesti veokijuht. Parvlaevaliin Mossi ja Horteni vahel on Norras kõige tihedama liiklusega. Juht puhus alkomeetrisse 2,4 promilli.

Norra politsei ei tea, kui palju mees jõudis sõita, enne kui ta peatati. Veok vedas tööstustoodangut.

„See ei olnud ohtlik koorem, aga veok ise on nii raske, et see kujutab endast tohutut ohtu. See on just see, miks me oleme teedel, et avastada veokeid või juhte, mis on teistele ohtlikud,” ütles Evensen.

Eesti veokijuhi juhiluba konfiskeeriti ja politsei võttis ta vahi alla.