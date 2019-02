Norras on mõrvas süüdistatuna kohtu all Eesti elukohaga türklane

Türklane on varem seletanud, et oli Norras, et osta suur kogus Teslasid, et need Eestis maha müüa. VG andmetel on politsei seda seletust kontrollinud ja miski ei viita sellele, et türklane tuli autode järele.

Türklase sõnul kavatses ta osta 3-5 Teslat.

Tapetu pidi türklase väitel need autod tema jaoks leidma.

Edasi seletas türklane, et plaan oli osta Norrast Teslasid, viia need Eestisse ja siis edasi Eesti kaudu Türgisse. Autod pidi väidetavalt ostma firma, mis ei kuulu talle, vaid ta on seal juhatuse esimees.

Prokuröri sõnul leiti ohvri kodust pärast mõrva 25 grammi heroiini.

Andenæs on varem öelnud, et tapetu oli 1980. aastatel süüdi mõistetud vägivalla- ja narkokuritegudes ning on informatsiooni, mis viitab sellele, et enne surma oli ta seotud narkootikumide müügiga.

Andenæs ei välistanud, et see võib olla mõrvaga seotud.

Andenæs rääkis, et süüdistatav ja ohver sõitsid mõrva eelõhtul ja 15. juuni hommikul koos Oslo piirkonnas ringi. Nende sõitude eesmärk ei ole teada.

Süüaluse advokaat Øystein Storrvik ütles, et kahel mehel oli ühine äri.

Storrviki sõnul tuleb keskenduda sellele, millal mõrv aset leidis ja millal ohvrit viimati elusana nähti. Võib olla väliseid asjaolusid, mis on otsustavad.

„Me usume, et on viiteid sellele, mõrva taga on rohkem kui üks isik ja meil on mulje, et selle taga on midagi emotsionaalset. Selle tõttu, kuidas see toime pandi. See ei sobi kokku nende kahe vahelise suhtega, mis oli hea. Ei saa ka varjata fakti, et hukkunu tegi asju, mis ei ole seaduslikud,” ütles Storrvik VG-le.

Andenæsi sõnul ei ole uurimise käigus leitud ühtki konkreetset vastust küsimusele, mida süüdistatav ja ohver tegid 24 tunni jooksul enne mõrva.