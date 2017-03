Norras joobnuna kraavist tabatud Eesti veokijuht väitis, et hakkas jooma alles pärast teelt väljasõitu

Norras Sarpsborgis sõitis teisipäeval teelt välja eestlasest veokijuht, kes osutus ka alkoholi tarvitanuks.

Õnnetus juhtus Sarpsborgi Gressdali piirkonnas teisipäeva varahommikul. Poolhaagisega veok jäi pidama kurvis ja haagis oli teelt väljas põllul. Politsei pidas eestlasest juhi kinni, teatab Norra rahvusringhääling NRK.

„Ta oli üsna purjus ja puhus ka tublisti üle seadusliku piiri,“ ütles politsei operatsioonijuht Tom Sandberg.

Veokijuht ise väitis aga, et hakkas jooma alles pärast teelt välja sõitmist. Seetõttu viidi ta politseijaoskonda.

„Me pidime kindlaks tegema, kas joove oli tõusev või langev, ja me pidime seetõttu võtma vereproovi,“ ütles Sandberg.

Et veok sõitis teelt välja kitsal teel suvilapiirkonnas, võib Sandbergi sõnul viidata sellele, et juht oli eksinud.

Eestlane juhtis ettevõttele PostNord kuuluvat veokit. PostNordi kommunikatsioonijuht Bjørn Thorvaldsen ütles, et juhtum on täiesti lubamatu ning ei ole tõenäoline, et juht edaspidi PostNordi heaks töötaks.